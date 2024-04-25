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Российские С-400 оказались дальнобойнее американских Patriot

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.

«Алмаз-Антей»: ракеты российских С-400 дальнобойнее, чем американских Patriot

Ракеты российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 оказались более дальнобойными, чем американских систем Patriot, переданных западными странами Украине, считает замгендиректора по научно-техническому развитию — первый замгенконструктора концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Сергей Друзин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, любой ЗРК может характеризоваться двумя компонентами — средством управления и самой ракетой. «У ракеты [есть] такой важный показатель, как досягаемость, или дальность действия. В части дальности действия наши средства все превышают сегодня все имеющиеся аналоги наших визави, так их назовем», — заявил специалист.

По его оценке, характеристики радиолокационных станций (РЛС) и помехозащищенности у С-400 и Patriot сопоставимы. При этом максимальная дальность поражения аэродинамических целей и баллистических целей у первого составляет 380 и 60 километров, тогда как у второго — 160 и 60 километров соответственно. По скорости поражаемых целей С-400 также превосходит Patriot — 4800 против 3000 метров в секунду.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2024 году Вооруженные силы России впервые получат системы противовоздушной обороны С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

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Patriot ЗРК
С-400 Триумф
С-500
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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