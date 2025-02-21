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Rocket Lab запустила спутник нового поколения BlackSky

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Фото: Rocket Lab USA
Фото: Rocket Lab USA.

SpaceNews: Rocket Lab успешно запустила спутник нового поколения BlackSky

Rocket Lab успешно запустила первый космический аппарат из нового поколения спутников компании BlackSky. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Ракета Rocket Lab Electron стартовала с площадки B стартового комплекса 1 в Новой Зеландии сегодня, 19 февраля, в 02:17 по московскому времени. Полезная нагрузка миссии Fasten Your Space Belts — спутник для получения снимков земной поверхности BlackSky — была выведена на околоземную круговую орбиту высотой 470 километров и наклонением 59 градусов через 55 минут.

Космический аппарат третьего поколения, запущенный в интересах BlackSky, позволяет получать снимки с разрешением до 35 сантиметров. Спутник планируется использовать в гражданских и военных целях.

В январе издание сообщило, что американская компания Rocket Lab запустит французские спутники интернета вещей Kinéis.

В том же месяце SpaceNews рассказало, что компания Rocket Lab получила контракт на запуск спутников немецкого оператора OroraTech.

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  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Компании
Rocket Lab
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