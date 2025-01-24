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Rocket Lab запустит спутники OroraTech

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Фото: Reuters
Фото: Reuters.

Rocket Lab получила контракт на запуск немецких спутников OroraTech

Компания Rocket Lab получила контракт на запуск спутников немецкого оператора OroraTech. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Восемь малых космических аппаратов планируется запустить на ракете Electron со стартового комплекса в Новой Зеландии. Запуск спутников должен состояться через несколько недель.

Космические аппараты OroraTech предназначены для мониторинга пожароопасных ситуаций в лесах.

В марте издание сообщило, что Rocket Lab анонсировала разработку трех новых космических платформ. Первая — Lightning — создается на основе задела по сотрудничеству с оператором Globalstar и Агентством космического развития США. Вторая — Pioneer — предназначена для уникальных миссии вроде запуска суборбитальной капсулы компании Varda Space Industries. Третья платформа — Explorer — предназначена для запуска автоматических станций в дальний космос.

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  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Компании
Rocket Lab
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