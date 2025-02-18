Индия закупает переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak

Группа Thales сообщила, что 10 февраля 2025 года на проходившей в Бангалоре (Индия) авиационно-космической выставке Аeroindia 2025 подписала совместный с индийской государственной компанией Bharat Dynamics Limited (BDL) контракт на поставку в этом году сухопутным войскам Индии первой партии переносных зенитных ракетных комплексов Laser Beam Riding Man Portable Air Defence (LBRM). Комплекс LBRM является индийской локализованной версией производимого Thales известного переносно-возимого ЗРК Starstreak HVM с лазерной лучевой системой наведения.

Закупаемый Индией переносной зенитный ракетный комплекс Laser Beam Riding Man Portable Air Defence (LBRM), являющийся вариантом комплекса Thales Starstreak HVM (c) Thales

Контракт стал развитием подписанного в 2021 году соглашения о партнерстве между Thales и BDL о совместной разработке и производстве комплекса LBRM при поддержке правительств Индии и Великобритании. Заявляется, что BDL будет производить как пусковые установки ЗРК LBRM, так и зенитные ракеты Starstreak HVM, при этом объем локализации составит якобы до 60%. Со временем соглашение о совместном производстве может быть расширено со включением в него легких многоцелевых ракет LMM (Lightweight Multirole Missile) Martlet.

ЗРК ближнего действия Starstreak HVM (High Velocity Missile) был разработан совместно британскими компаниями ВАе (ныне ВАЕ Systems) и Short Brothers (ныне в составе Thales как Thales Air Defense) и серийно производится последней на предприятии в Белфасте (ныне завод Thales Belfast) для британской армии с 1997 года. Комплекс использует размещенную в транспортно-пусковом контейнере высокоскоростную двухступенчатую твердотопливную ракету массой 14 кг (с ТПК - 16,8 кг) и длиной 1,4 м и диаметром 130 мм, развивающую скорость до М=4 и способную маневрировать с перегрузками более 9 g. Максимальная дальность стрельбы составляет до 7000-7500 м и досягаемость по высоте до 4500-5000 м. Комплекс имеет полуавтоматическую лазерную лучевую систему наведения, что делает его устойчивым к средствам пассивного помехового противодействия. Особенностью ракеты комплекса является разделяющаяся "рассеивающаяся" головная часть с тремя вольфрамовыми "дротиками" массой по 0,9 кг, каждый из которых имеет по 450 граммов взрывчатки, бронебойный сердечник и взрыватель с замедлением, и собственную систему наведения по лазерному лучу ("пятну"). С 2013 года британское министерство обороны закупило партию модифицированных зенитных управляемых ракет Starstreak II с несколько более мощными двигателями.

Комплекс Starstreak HVM был разработан в трех вариантах - самоходном (основной в британской армии, выполненном на шасси гусеничного БТР Stormer), возимо-переносном и переносном. Чисто переносной вариант комплекса с плечевым пуском производился серийно в незначительных количествах и поступал на вооружение только британской морской пехоты, а также, возможно, был поставлен в ЮАР, - предположительно, это связано с трудностью использования лазерной лучевой системы наведения оператором переносного варианта. Поэтому под "переносным" вариантом Starstreak HVM в британской армии именуется поступавший с 2000 года возимо-переносной вариант Lightweight Multiple Launcher (LML), имеющий трехзарядную опорную пусковую установку массой без ТПК с ракетами 20 кг и штатно транспортируемую на автомобиле Land Rover или HMMWV. Установка LML оснащена тепловизионным прицелом, обеспечивающим круглосуточность применения. Судя по опубликованной в пресс-релизе Thales фотографии, именно вариант LML с двумя или тремя ракетами на установке и будет поставляться индийской армии в составе комплекса LBRM.

Сейчас на мировой рынок Thales выведен новый вариант ЗРК Starstreak под обозначением RapidRanger MMS с четырехконтейнерной автоматизированной пусковой установкой на шасси испанского бронеавтомобиля URO Vamtac ST5 (4х4).

На мировом рынке комплекс Starstreak HVM первоначально имел ограниченный успех и был в небольших количествах закуплен в самоходном (на автомобильном шасси) варианте Индонезией и Малайзией, а в варианте с установкой LML - ЮАР, Таиландом и Малайзией. Индия, с учетом значительных потребностей ее вооруженных сил, может стать таким образом, крупнейшим заказчиком Starstreak в принципе. Новый самоходный вариант RapidRanger MMS уже заказан британской армией (12 боевых машин), Португалией, Индонезией, и, как сообщалось, интерес к нему проявляет и армия Индии, а также ряд других государств.

C весны 2022 года Великобритания передала некоторое количество ЗРК Starstreak Украине - шесть самоходных боевых машин на шасси БТР Stormer, а также возимо-переносной вариант LML и некоторое количество чисто переносных комплексов. По сообщениям, комплекс показал в боевых действиях на Украине весьма высокую эффективность, с учетом того, что противодействие зенитным ракетам с лазерной лучевой системой наведения представляет собой достаточно нетривиальную задачу для бортовых комплексов обороны летательных аппаратов. В значительной мере именно результативное применение ЗРК Starstreak на Украине стало причиной "ревитализации" продаж этого комплекса в последние годы.