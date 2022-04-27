Великобритания наращивает военную помощь Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 25 апреля 2022 года заявил в Палате общин британского парламента, что Великобритания уже предоставила Украине военную помощь на сумму 200 млн фунтов стерлингов, и что общий объем этой военной помощи может возрасти до 500 млн фунтов.

Боевая машина британского самоходного зенитного ракетного комплекса ближнего действия Stormer HVM, оснащенная зенитными управляемыми ракетами Starstreak (с) Gert Burkert-Opitz

Уоллес опроверг появившиеся накануне сообщения о будто бы планах отправить Украине из наличия британской армии 155-мм/39 самоходные гаубицы AS90, назвав эти системы "устаревшими", однако заявил, что рассматривается возможность передачи Украине британских 105-мм легких буксируемых пушек L118. Также Уоллес сообщил, что Великобритания направит Украине "небольшое количество" самоходных зенитных ракетных комплексов ближнего действия Stormer HVM, оснащенных зенитными управляемыми ракетами Starstreak. "Эти машины Stormer предоставят украинским силам улучшенные противовоздушные возможности ближнего действия как днем, так и ночью", - заявил министр.

Уоллес также указал, что Великобритания рассматривает возможность поставки легких противокорабельных ракет наземного базирования Brimstone, которые можно было бы использовать для защиты Одессы от любого вторжения с моря.

Уоллес также подтвердил, что британская сторона предлагает направление в Польшу танков Challenger 2 британской армии для их длительного развертывания совместно с польской армией, с тем, чтобы польская сторона смогла, в свою очередь, передать Украине дополнительное количество (до 100 единиц) танков Т-72 из наличия. Танки Challenger 2 (по данным британсих СМИ, два эскадрона - 28 машин) с британскими экипажами будут оставаться в Польше до начала получения польскими войсками заказанных американских танков M1A2 SEP v.3 Abrams.

Министр заявил, что "идет гонка за то, чтобы оснастить Украину такими же средствами дальнего огневого поражения, которые есть у России, чтобы их [Украину] не обогнали и и тем более не раздавили. Следующие три недели являются ключевыми. Украине нужно больше дальнобойной артиллерии и боеприпасов, как русского, так и натовского калибров. Они также нуждаются в противокорабельных ракетах для противодействия русским кораблям, способным обстреливать украинские города".

Отвечая на вопросы парламентариев относительно планов поставок артиллерии на Украину, Уоллес сказал, что "мы в первую очередь начали с поиска по всему миру 152-мм советских [орудий], чтобы [Украина] могла продолжать их использование, и параллельно с рядом других стран рассматривали либо 105-мм наши основные легкие пушки, либо 155-мм в более подвижных вариантах, чем громоздкая бронированная AS90. Одна из вещей, которую демонстрирует это современное поле боя, заключается в том, что вам лучше быстро менять позицию после того, как вы открыли огонь из своих орудий, потому что вас очень быстро могут найти довольно дешевые стандартные БЛА".

Уоллес сообщил, что к настоящему времени Великобритания поставила Украине в порядке помощи 5361 переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW (в том числе 1000 из них была поставлена только на прошлой неделе), более 200 ракет американского противотанкового ракетного комплекса Javelin и 104 "высокоскоростные и низкоскоростные" зенитные управляемые ракеты комплекса Starstreak (под "низкоскоростными", видимо, имеются в виду ракеты Martlet). Также Украине были переданы неназванные бронированные машины, средства связи, очки ночного видения, наушники, 1360 неназванных "противобункерных боеприпасов", 4,5 тонны пластической взрывчатки, более 90 тысяч полевых рационов, более 10 паллет с медицинским оборудованием, более 3000 бронежилетов, почти 77 тысяч защитных шлемов, 3000 пар обуви, и многое другое.

Он также подтвердил объявленный в начале апреля пакет дополнительной британской военной помощи Украине на сумму 100 млн фунтов, по которому должны быть поставлены 120 бронированных машин, противокорабельные ракеты и барражирующие боеприпасы.

Уоллес также заявил, что министерство финансов Великобритании согласилось выделить финансирование на закупки нового оружия, взамен отправленного на Украину, и уже начато восстановление запасов этого оружия британских вооруженных сил.

Согласно Уоллесу, цель британской военной поддержки должна состоять в том, чтобы помочь Украине "выбрать, где она хочет заключить мир", но добавил, что, по его мнению, Россию следует изгнать из всей страны, вернув ее на прежние границы 2014 года. Он сказал: "Я хочу выдворить Путина не только на дофевральские рубежи. Он незаконно вторгся в Крым, он незаконно вторгся в Донецк, и он должен соблюдать международное право и в конечном итоге покинуть Украину".

Со стороны bmpd укажем, что ранее 18 апреля британская газета "The Sun" сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение о передаче Украине из наличия британской армии партии самоходных ЗРК Stormer HVM, представляющих собой установку ЗРК StarStreak на шасси легкого гусеничного бронетранспортера Stormer. Комплекс Stormer HVM за две недели до того был продемонстрирован украинским военным на полигоне в Солсбери-Плейн. Британская армия в 1990-е годы получила 156 боевых машин ЗРК Stormer HVM, из которых сейчас в строю остаются около 40 (по другим данным - 62), а остальные находятся на хранении.