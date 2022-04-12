Новые британские программы военной помощи Украине

Британские СМИ сообщают, что после визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев 9 апреля 2022 года британское правительство одобрило новые поставки военной техники в качестве военной помощи Украине, включая передачу из наличия британской армии 120 бронированных машин типов Mastiff, Wolfhound, Husky и Spartan, а также поставку из наличия ВМС Великобритании противокорабельных ракет американского производства Harpoon для береговой обороны.

Бронированная машина Mastiff британской армии, оснащенная комплектами дополнительной защиты (с) министерство обороны Великобритании

Mastiff является британским обозначением приобретенных в 2006-2014 годы колесных бронированных машин Cougar класса MRAP в варианте 6х6 производства американской компании Force Protection (в 2011 году приобретенной корпорацией General Dynanics), и доработанных с установкой дополнительных британских комплектов защиты. Боевая масса Mastiff в доработанном варианте составляет 23,5 тонны, вместимость 10 человек. Всего британская армия получила 450 машин Mastiff, официально обозначаемых как PPV (Protected Patrol Vehicle), из которых на конец 2019 год на балансе британского министерства обороны оставалось 417 (в том числе 240 в резерве и на хранении).

Wolfhound представляет собой вариант Mastiff, используемый в качестве транспортной машины для перевозки предметов снабжения и обозначаемый как Heavy Tactical Support Vehicle. Всего британцами было получено 130 машин Wolfhound. из которых на конец 2019 года осталось 125 (в том числе 68 в резерве и на хранении)..

Husky является облегченной машиной класса MRAP с формулой 4х4 и является вариантом машины MXT-MVА американской корпорации Navistar International, проигравшей в свое время конкурс армии США известной машине M-ATV разработки Oshkosh. Британская армия в 2010-2012 годах получила 351 машину Husky, обозначенных как Tactical Support Vehicle (TSV), на конец 2019 года оставалось 320 машин (в том числе 120 в резерве и на хранении).

Наконец, Spartan - старый легкий гусеничный бронетранспортер семейства легкого танка Scorpion (СRV(T)), снятый с вооружения британской армии еще в 2009 году. До настоящего времени британцам удалось пристроить списанные машины семейства СRV(T) только Латвии. Практическая ценность Spartan сейчас очень сомнительна, но можно предположить, что украинцам его предлагается использовать в качестве носителя вооружения.

Что касается планов передачи Украине противокорабельных ракет Harpoon, то можно напомнить, что на вооружении ВМС Великобритании находятся противокорабельные ракеты RGM-84D Harpoon Block 1C (британское обозначение GWS 60), закупленные в США в 1984 году, и которые сейчас британцами планируется снять с вооружения к 2027 году. Хотя эти ракеты у британцев используются только как корабельные, однако при желании перестановка их транспортно-пусковых контейнеров с соответствующей аппаратурой на наземные колесные шасси для берегового базирования вряд ли будет представлять серьезную техническую проблему. Ранее уже был известен один вариант такой адаптации, когда в начале 1990-х годов ВМС Дании переставили четыре четырехконтейнерные пусковые установки с ракетами Harpoon Block 1С с двух списанных из состава датского флота фрегатов типа Peder Skram на коммерческие колесные автомобильные шасси 8х8, две полученные таким образом батареи полуимпровизированных подвижных ракетных комплексов состояли на вооружении береговой обороны Дании до 2003 года.

ВМС Великобритании тоже уже имеют опыт адаптации корабельных ПКР для берегового базирования - в 1985 году в Гибралтаре британцами была развернута батарея берегового ПКРК Excalibur, представляющая собой установленные на берегу пусковые установки корабельных ПКР Exocet MM38, и эксплуатировавшаяся до 1997 года. В 1982 году аргентинцы оперативно сделали импровизированную береговую пусковую установку двух ПКР Exocet MM38, снятых со старого эсминца Seguí (бывший американский типа Allen M. Sumner) и установленных на двухосном прицепе, и, доставив на захваченные Фолклендские острова, успешно использовали ее в боевых действиях, поразив одной ракетой 12 июня 1982 года британский эсминец Glamorgan.

Стоит отметить, что объявленные британцами новые планируемые поставки военной техники Украине являются дополняющими по отношению к заявлению правительства Великобритании от 8 апреля 2022 года о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму около 100 млн фунтов стерлингов. Сообщено, что в этот пакет войдут очередные более 800 переносных противотанковых комплексов NLAW, дополнительные партии ПТРК Javelin и ЗРК Starstreak, а также приборы ночного видения, защитные шлемы и бронежилеты. Ранее британское правительство выделило Украине военной помощи на сумму около 350 млн фунтов.