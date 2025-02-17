Работающий на водороде дрон представят в Абу-Даби

Heven Drones представит водородный дрон Raider на выставке IDEX в ОАЭ

Компания Heven Drones представит работающий на водороде дрон большой дальности полета Raider на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом пишет Breaking Defense.

Дрон самолетного типа получил четыре дополнительных винта, которые обеспечивают вертикальный взлет и посадку. Аппарат способен нести более 20 килограммов полезной нагрузки.

Гендиректор компании Бенцион Левинсон подчеркнул, что водородный топливный элемент в пять раз превосходит традиционный аккумулятор по энергоэффективности. По его словам, длительность полета Raider составляет около 10 часов, а дальность — 1000 километров.

«Планируется, что Raider начнет летать до конца года и будет введен в эксплуатацию в 2026 году», — сказал он. Глава Heven Drones отметил, что новый дрон займет нишу между небольшими квадрокоптерами и беспилотниками большой дальности. Он утверждает, что новая разработка будет в сотни раз дешевле американского разведывательно-ударного аппарата MQ-9 Reaper.

Ранее в феврале стало известно, что группа компаний «Беспилотные системы» покажет беспилотник двойного назначения Supercam S350, который применяют в ходе спецоперации, на IDEX-2025.