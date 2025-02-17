Войти
Lenta.ru

Российский «Суперкам» покажут в Абу-Даби

190
0
0
Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com
Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com.

«Беспилотные системы» покажут дрон Supercam S350 на выставке в Абу-Даби

Группа компаний (ГК) «Беспилотные системы» покажет беспилотник двойного назначения Supercam S350 («Суперкам»), который применяют в ходе спецоперации, на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом официальный представитель ГК сообщил ТАСС.

«Группа компаний "Беспилотные системы" впервые принимает участие в IDEX. В каталоге компании также будет представлен весь модельный ряд беспилотных авиационных систем: конвертоплан Supercam SX350, компактный БПЛА самолетного типа Supercam S150 и коптеры Supercam X4 и Supercam X4E», — сказал он.

Представитель ГК подчеркнул, что конструкцию дрона Supercam S350 постоянно совершенствуют. Аппарат устойчив к сложным погодным условиям и может работать при температуре до плюс 45 градусов. Также для эксплуатации дрона не требуется взлетно-посадочная полоса и дополнительная инфраструктура.

Собеседник агентства отметил, что Supercam подтвердил свою эффективность в боевых условиях. Беспилотник с защищенными каналами связи отличается высокой устойчивостью к воздействию систем радиоэлектронной борьбы. Он допустил, что для стран Персидского залива российский дрон может быть актуален при выполнении задач по охране границ и мониторингу инфраструктуры нефтедобывающих компаний.

В мае 2024 года представитель «Беспилотных систем» сообщил, что беспилотник Supercam S350 может передавать видео прямо на средства огневого поражения. Также беспилотник способен выполнять функции ретранслятора для ударных дронов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 01:50
  • 1
Иран открывает эру бюджетных авианосцев
  • 17.02 01:31
  • 1
Путин ждал этого момента три года: Зеленского “выставили на мороз” (CNN, США)
  • 17.02 01:10
  • 3
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 16.02 23:31
  • 466
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 16.02 16:48
  • 7609
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.02 02:22
  • 4
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)
  • 14.02 17:08
  • 0
Беларусь идёт дальше, а «беглые»… тоже куда-нибудь пойдут
  • 14.02 16:46
  • 3
Сухопутные войска Индии получат ПЗРК STARStreak компании Thales
  • 14.02 14:55
  • 2
Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт
  • 14.02 10:09
  • 2
Сочетает наклонные и неподвижные роторы: в США замечен ранее неизвестный конвертоплан
  • 14.02 05:34
  • 2
Названо главное преимущество Су-57 перед F-35
  • 14.02 01:00
  • 1
Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби
  • 14.02 00:23
  • 2
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
  • 14.02 00:09
  • 2
ВВС Алжира получат первые шесть истребителей Су-57Э в 2025 году
  • 13.02 22:34
  • 0
О позиции Трампа в свете последних заявлений