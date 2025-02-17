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В Британии рассказали о разработанном для Киева ЗРК

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Фото: AS1 Christian Sparks RAF / UK MOD © Crown copyright 2025
Фото: AS1 Christian Sparks RAF / UK MOD © Crown copyright 2025.

Forces News: Британия разработала для Киева ЗРК Gravehawk с советскими ракетами

Британия начала поставлять Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Gravehawk с советскими ракетами. Систему разработали за 18 месяцев, пишет Forces News.

«Система размещена внутри обычного транспортного контейнера стандарта ISO, что означает, что ее можно быстро установить в кузове грузовика», — рассказывает издание.

Под люком в крыше контейнера находится два пусковых устройства от истребителя Су-27, которые несут ракеты класса «воздух-воздух» малого радиуса действия Р-73. Как пишет издание, Киев располагает огромными запасами этих ракет.

В верхней части контейнера установлена система камер, которая использует пассивное инфракрасное излучение для поиска целей. Изображение с камер передается на дисплей в командном пункте. Gravehawk, на разработку которого потратили шесть миллионов фунтов стерлингов, предназначен для борьбы с беспилотниками и ракетами.

В декабре 2024 года в зоне СВО заметили советский ЗРК «Оса-АКМ» Вооруженных сил Украины, который вооружили авиаракетами Р-73. Для наведения на цель боеприпас использует первоначальное целеуказание с носителя и инфракрасную головку самонаведения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Оса-АКМ
Су-27
Проекты
БПЛА
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