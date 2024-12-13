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На Украине вооружили «Осу» авиаракетами из-за дефицита

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Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia
Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia.

Украинские ЗРК «Оса» начали вооружать авиаракетами Р-73 из-за дефицита

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса-АКМ», которые используют Вооруженные силы Украины, начали оснащать авиационными ракетами Р-73 из-за дефицита стандартных боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на фотографию «Осы» с советскими ракетами класса «воздух-воздух» Р-73, которые разработали в начале 1980-х годов. Отмечается, что комплекс модернизировали из-за недостатка стандартных зенитных ракет 9М33М3, которые использует «Оса-АКМ».

Р-73 несет стержневую боевую часть весом 8 килограммов. Дальность пуска базовой Р-73 составляет 20 километров. Для наведения на цель ракета использует первоначальное целеуказание с носителя и инфракрасную головку самонаведения.

В мае появились фотографии украинских ЗРК FrankenSAM, которые состоят из советских пусковых установок с американскими ракетами RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder.

В том же месяце издание The War Zone писало, что Киев начал вооружать безэкипажные катера ракетами класса «воздух-воздух» с тепловым наведением, которое не требует радаров и отдельных систем управления.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AIM-9
Оса-АКМ
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