В России разработали сверхлегкую тактическую одежду для СВО

В Красноярске разработали сверхлегкий комплект тактической одежды для СВО

Специалисты из Красноярска разработали комплект тактической одежды для бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС руководитель разработки Николай Наумов.

Сверхлегкий комплект, позволяющий переносить температуру от минус 25 градусов до плюс 20 градусов, весит 2,5 килограмма. В него входят брюки, куртка, ветровка, куртка-подстежка и жилетка из специальной ткани. Разработчики отмечают, что российский комплект показал свою эффективность в ходе полевых испытаний.

«[Комплект] удобно брать с собой, потому что упаковывается все в небольшой мешок. Аналогов мы найти не смогли по соотношению веса и функциональности», — сказал Наумов.

По его словам, изначально разработчики конструировали одежду для альпинистов, которые сталкиваются с перепадами температуры. Технологии, которые использовали в этой одежде, после доработки применили в комплекте для зоны СВО.

В декабре 2024 года стало известно, что компания «Триада-ТКО» поставила перспективные комплекты общевойскового обмундирования для войсковых испытаний в условиях пустынного и арктического климата.