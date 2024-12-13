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Новую экипировку российских военных испытают в Арктике

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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ.

«Калашников»: новый комплект общевойскового обмундирования испытают в Арктике

Новую экипировку российских военных, включая комплект одежды ВКПО 3.2, испытают в сложных климатических условиях. Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") поставило перспективные комплекты общевойскового обмундирования и снаряжения в адрес заказчика для проведения войсковых испытаний в условиях пустынного, умеренного и арктического климатов», — говорится в сообщении.

В состав обмундирования входят модернизированный комплект ВКПО 3.2, всесезонный комплект перчаток, модернизированные спальные мешки и усовершенствованная рюкзачная система. Новые комплекты предлагают использовать в различных климатических условиях. Для пустынного климата разработали облегченные версии костюмов и спальный мешок, а для арктических условий предназначены специальные элементы одежды, перчатки и утепленный спальный мешок.

Элементы комплекта выполнили в модернизированной версии расцветки «Цифра», которая обеспечивает улучшенные маскирующие свойства.

В октябре стало известно, что «Триада-ТКО» выполнила поставку зимней группы одежды из состава всесезонного комплекта полевого обмундирования ВКПО 3.1 для военных.

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Проекты
Арктика
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