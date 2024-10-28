Войти
Lenta.ru

Российским военным поставили зимнюю форму ВКПО 3.1

85
0
0
Фото: Концерн «Калашников»
Фото: Концерн «Калашников».

«Триада-ТКО» поставила заказчику зимнюю группу одежды ВКПО 3.1

Компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») выполнила поставку зимней группы одежды из состава всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) 3.1 для военных. Об этом сообщили в концерне.

«В частности, [в адрес заказчика] отгружаются белье нательное флисовое, куртки флисовые, костюмы демисезонные и утепленные, шапки утепленные», — рассказали в «Калашникове».

Там отметили, что модернизацию комплекта формы осуществили на основе запроса заказчика по опыту эксплуатации ВКПО версии 3.0 в зоне проведения спецоперации. Обновленная зимняя одежда отличается доработанной конструкцией и улучшенными теплоизоляционными свойствами.

Нательная фуфайка из состава обновленного ВКПО получила плоские швы, а флисовую куртку оснастили трикотажными вставками для улучшенной терморегуляции и регуляторами объема. Куртка из состава демисезонного костюма отличается обновленной конструкцией с влагозащитным карманом для документов.

Ранее стало известно, что «Триада-ТКО» поставила модульную разгрузочную систему (МРС) специальному подразделению. Элементы комплекта обеспечивают защиту от воздействия стрелкового оружия и осколков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"
  • 28.10 00:24
  • 3
Ответ на "Источник сообщил о списании крейсера «Петр Великий»"
  • 28.10 00:08
  • 5275
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 18:43
  • 5
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 26.10 19:27
  • 2
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 1.
  • 26.10 17:16
  • 679
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.10 13:46
  • 19
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 25.10 22:27
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 3. Крымская война.
  • 25.10 20:49
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 2. ОВ 1812 г.
  • 25.10 19:25
  • 3
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 25.10 14:07
  • 1
Путин поздравил коллектив и ветеранов РКЦ "Прогресс" с 130-летием
  • 25.10 13:54
  • 3
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»