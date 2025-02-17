Заместители главы "Роскосмоса" Ельчанинов и Блошенко покинули госкорпорацию - пресс-служба

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов покинул пост в связи с переходом на новое место работы, замгендиректора Александр Блошенко ушел в отставку по соглашению сторон, заявили в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса".

"В связи с переходом на новое место работы покинул пост первый заместитель генерального директора Андрей Ельчанинов. По соглашению сторон ушел в отставку заместитель генерального директора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов принял кадровые решения для адаптации состава управленческой команды под актуальные цели и задачи отрасли.