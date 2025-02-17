Экс-глава Google предупредил об интересе террористов к ИИ

Экс-глава Google Шмидт: Террористы могут использовать ИИ для своих атак

Бывший руководитель корпорации Google Эрик Шмидт предупредил, что искусственный интеллект (ИИ) рано или поздно начнут использовать террористы. Об этом предприниматель рассказал в интервью BBC.

Шмидт напомнил о том, что перед уходом с поста президента США Джо Байден ограничил экспорт микрочипов для многих стран. Эрик Шмидт заявил, что считает этот шаг правильным, так как полупроводниковое оборудование вместе с инструментами ИИ могут использовать террористы.

«Эти технологии настолько быстро развиваются, что они могут их освоить и использовать не по назначению, нанося реальный вред», — заметил Шмидт. Он подчеркнул, что его беспокоит сценарий Усамы бен Ладена, при котором террористы смогут взять под контроль какой-то аспект мирной жизни и устроить атаку.

Бывший глава Google предложил властям США найти баланс между государственным надзором за развитием ИИ и чрезмерным регулированием сектора. Он заметил, что государство должно следить за технологиями, которые разрабатывают частные компании: «Очень важно, чтобы правительства понимали, что мы делаем, и следили за нами».

В мае бывший руководитель Google Эрик Шмидт заявил, что мировые державы будут с оружием охранять свои инструменты ИИ, чтобы они не достались потенциальному противнику. Согласно его прогнозу, и в США, и в Китае власти будут засекречивать новые технологии.