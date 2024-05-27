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Экс-глава Google предсказал засекречивание ИИ

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Фото: Wesson Wang / Unsplash
Фото: Wesson Wang / Unsplash.

Экс-глава Google Шмидт: мировые державы будут охранять ИИ с оружием

Бывший руководитель корпорации Google Эрик Шмидт предсказал будущие ограничения, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он заявил в интервью изданию Noema Magazine, опубликованному на YouTube.

По мнению Шмидта, чрезвычайно мощные системы искусственного интеллекта появятся в разных странах мира в ближайшие годы. Экс-глава Google полагает, что мировые державы будут с оружием охранять свои инструменты ИИ, чтобы они не достались потенциальному противнику.

Специалист считает, что мощные компьютеры, на которых будет работать ИИ, потребуется приводить в действие с помощью ядерной энергии, а сами системы будут хранить на военных базах, «окруженных колючей проволокой и пулеметами». Согласно прогнозу Эрика Шмидта, и в США, и в Китае власти будут засекречивать новые технологии.

По словам Шмидта, в обозримом будущем искусственный интеллект достигнет такого уровня, что «мы не захотим предоставлять к нему доступ либо нашим гражданам, либо нашим конкурентам». В заключении предприниматель также заметил, что ИИ особо опасен потому, что не обладает преимуществами человеческого опыта.

В начале мая представители «РАТМ Холдинга» сообщили, что в России разрабатываются технологии разминирования территорий с применением беспилотных аппаратов и искусственного интеллекта (ИИ). Активные испытания элементов технологий уже проводятся.

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Китай
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