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Готовящая революцию в создании спутников компания из США получила финансирование

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

SpaceNews: K2 Space получила финансирование на революцию в создании спутников

Американская компания K2 Space, готовящая произвести революцию в создании крупных геостационарных спутников, получила финансирование в размере 110 миллионов долларов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В стартап инвестировали, в частности, фонды Lightspeed Venture Partners и Altimeter Capital. Вместе с ранее полученными средствами капитал компании, основанной в 2022 году, составил около 180 миллионов долларов. Привлеченные средства позволят ускорить создание крупной геостационарной спутниковой платформы стоимостью менее 15 миллионов долларов, серийный выпуск которой займет не более трех месяц.

Издание отмечает, что K2 Space уже привлекла внимание Пентагона, а также расширяет производственные площади и найм сотрудников.

В январе издание ArsTechnica заметило, что K2 Space пообещала на порядок снизить стоимость геостационарного спутника. Прямым аналогом изделия, над которым работает K2 Space, выступает платформа LM2100, которую корпорация Lockheed Martin реализует по цене от 100 до 150 миллионов долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
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