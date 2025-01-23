Войти
Lenta.ru

В США пообещали на порядок снизить стоимость геостационарного спутника

270
0
0
Изображение: K2 Space
Изображение: K2 Space.

ArsTechnica: Компания K2 на порядок снизит стоимость геостационарного спутника

Компания K2 пообещала на порядок снизить стоимость геостационарного спутника. Об этом пишет издание ArsTechnica.

В настоящее время K2 работает над созданием собственной спутниковой платформы Mega Class, продавать которую планирует за 15 миллионов долларов. В K2 уверяют, что ее прямым аналогом выступает платформа LM2100, которую корпорация Lockheed Martin реализует по цене от 100 до 150 миллионов долларов.

Снижение стоимости платформы, предназначенной, в частности, для создания геостационарных спутников, в K2 объясняют вертикальной интегрированной структурой своей компании, которая минимизирует закупки у сторонних подрядчиков.

По данным K2, около 80 процентов комплектующих для новой платформы создается внутри самой компании.

В K2 надеются на рентабельность своего бизнеса, поскольку вводимые в последнее время ракеты космического назначения (Starship и New Glenn) не имеют существенных ограничений по габаритам и массе выводимой полезной нагрузки.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США потребовало от компании Blue Origin расследовать неудачную посадку первой ступени ракеты New Glenn.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
New Glenn
Компании
Blue Origin
Lockheed-Martin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.01 05:30
  • 8
Опубликованы кадры работы вертолета Ми-8ПСГ в курском приграничье
  • 23.01 04:47
  • 1
В России объяснили уникальность дрона «Буря-10»
  • 23.01 03:23
  • 1
Суд отказал Игорю Стрелкову в смягчении наказания, оставив его отбывать срок в колонии общего режима
  • 23.01 02:15
  • 7079
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.01 01:46
  • 1
Рябков заявил, что при Трампе появилось небольшое окно возможностей для договоренностей с США
  • 23.01 01:44
  • 2
Где меч, там и щит – Беларусь наращивает боевой потенциал вооружённых сил
  • 23.01 01:38
  • 1
Лавров: Запад понимает, что конфликт на Украине не решить без устранения причин
  • 23.01 01:31
  • 1
Перемирие корейского образца на Украине? (Asia Times, Гонконг)
  • 23.01 01:09
  • 0
Ответ на "Нам крылья Родина дала"
  • 23.01 00:56
  • 213
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 23.01 00:44
  • 23
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 22.01 23:09
  • 690
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.01 19:33
  • 0
О приоритетах видов и родов войск для военного строительства в РФ
  • 22.01 15:33
  • 20
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 22.01 13:50
  • 0
Нам крылья Родина дала