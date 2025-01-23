В США пообещали на порядок снизить стоимость геостационарного спутника

ArsTechnica: Компания K2 на порядок снизит стоимость геостационарного спутника

Компания K2 пообещала на порядок снизить стоимость геостационарного спутника. Об этом пишет издание ArsTechnica.

В настоящее время K2 работает над созданием собственной спутниковой платформы Mega Class, продавать которую планирует за 15 миллионов долларов. В K2 уверяют, что ее прямым аналогом выступает платформа LM2100, которую корпорация Lockheed Martin реализует по цене от 100 до 150 миллионов долларов.

Снижение стоимости платформы, предназначенной, в частности, для создания геостационарных спутников, в K2 объясняют вертикальной интегрированной структурой своей компании, которая минимизирует закупки у сторонних подрядчиков.

По данным K2, около 80 процентов комплектующих для новой платформы создается внутри самой компании.

В K2 надеются на рентабельность своего бизнеса, поскольку вводимые в последнее время ракеты космического назначения (Starship и New Glenn) не имеют существенных ограничений по габаритам и массе выводимой полезной нагрузки.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США потребовало от компании Blue Origin расследовать неудачную посадку первой ступени ракеты New Glenn.