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Blue Origin пообещала «попасть на Луну» в 2025 году

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

Глава Blue Origin Лимп: Модуль Blue Moon совершит посадку на Луну в 2025 году

В 2025 году модуль Blue Moon версии Mark 1 должен совершить мягкую посадку на поверхность Луны, пообещал гендиректор компании Blue Origin Дэйв Лимп. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Лимп допустил, что в ходе одного из ближайших стартов тяжелой ракеты New Glenn будет запущен модуль Blue Moon версии Mark 1, разрабатываемый Blue Origin в рамках контракта Human Landing System (HLS) с НАСА. «Я по-прежнему уверен, что мы сможем попасть на Луну в этом году», — сказал глава компании.

По его словам, трехтонный модуль Blue Moon станет крупнейшим аппаратом, когда-либо совершавшим посадку на Луну.

Лимп заметил, что конструкция многоразового модуля Blue Moon позволяет создать на его основе аппарат, который будет способен совершать посадки на Марс.

Ранее издание сообщило, что американские компании Blue Origin и SpaceX добились значительного прогресса в создании пилотируемых лунных посадочных модулей.

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