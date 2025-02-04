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Стало известно о прогрессе Blue Origin и SpaceX в создании лунных модулей

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Фото: NASA
Фото: NASA.

SpaceNews: Blue Origin и SpaceX добились прогресса в создании лунных модулей

Компании Blue Origin и SpaceX добились значительного прогресса в создании пилотируемых лунных посадочных модулей. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

По словам заместителя руководителя программы НАСА Human Landing System (HLS) Кента Хойнацки, прокомментировавшего ход испытаний корабля Starship, «SpaceX не стесняется рекламировать свои успехи».

Менеджер добавил, что текущий год станет ключевым в демонстрации SpaceX передачи топлива в космосе — ключевой технологии при создании Starship HLS.

Для Blue Origin важным этапом станет окончательный выбор конструкции лунного модуля Blue Moon. «Blue больше похож на НАСА, потому что мы сначала много проектируем и разрабатываем, а затем собираем много оборудования и тестируем его», — сказал Хойнацки.

В январе издание сообщило, что Федеральное управление гражданской авиации США пообещало завершить изменения правил получения лицензий на пуски ракет космического назначения.

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Страны
США
Компании
Blue Origin
NASA
SpaceX
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