Федеральное управление гражданской авиации США пообещало изменить правила запуска ракет

Федеральное управление гражданской авиации США изменит правила запуска ракет

Федеральное управление гражданской авиации США пообещало завершить изменения правил получения лицензий на пуски ракет космического назначения. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Американский регулятор призвал космические компании перейти к новым правилам к марту 2026 года. К этому времени лицензии, выданные в рамках ранее действующих правил, перестанут действовать.

Издание напоминает, что перспективные ракеты Blue Origin New Glenn и SpaceX Starship получали лицензии по новым правилам, и не исключило дальнейшее упрощение процедуры получения разрешений на пуски.

Ранее обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер заметил, что если компанию SpaceX можно сравнить с быстро движущимся зайцем, то Blue Origin можно назвать черепахой, которая медленно, но уверенно идет к своей цели.

16 января состоялся первый пуск тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin.