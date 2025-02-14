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Названо главное преимущество Су-57 перед F-35

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Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

Эксперт Корнев: Российский Су-57 превосходит F-35 по маневренности

Современные боевые самолеты, разработанные опытно-конструкторским бюро Сухого, превосходят американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II по маневренности. Главное преимущество российских самолетов назвал военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

Возможности истребителей Су-57 и F-35 продемонстрировали в ходе летной программы на форуме Aero India 2025 в Бангалоре.

«Присутствующие на форуме специалисты в этом (в превосходстве Су-57 — прим. «Ленты ру») могли убедиться. Причем F-35 уступают не только Су-57, но и российскому истребителю четвертого поколения — Су-35С», — сказал эксперт.

В госкорпорации «Ростех» рассказали, что выступление Су-57 длилось около семи минут. Истребитель выполнил более 20 фигур высшего пилотажа на высотах от 100 метров.

Ранее в феврале заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан рассказал, что двигатели с управляемым вектором тяги, которыми оснащен истребитель Су-57, делают самолет маневренным и безопасным. Также он отметил, что строевому летчику очень сложно перевести самолет в режим, который приведет к потере управляемости.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Су-35С
Компании
Ростех
Проекты
Истребитель 5 поколения
2 комментария
№1
14.02.2025 04:17
Для покупателей важны не только лётные характеристики, но и цена и эксплуатационные расходы.
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№2
14.02.2025 05:34
Цитата
Ранее в феврале заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан рассказал, что двигатели с управляемым вектором тяги, которыми оснащен истребитель Су-57, делают самолет маневренным и безопасным. Также он отметил, что строевому летчику очень сложно перевести самолет в режим, который приведет к потере управляемости.
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Это главное - в смысле не "маневренности и безопасности" (это следствие), а СВЕРХманевренности, т.е. управляемости на критических и закритических углах атаки. И нужно это не только (и не столько) для ближнего воздушного боя (и даже не для "уворачивания" от ракет "В-В" - все равно не увернуться),  сколько для управляемости самолета в самых различных ситуациях. Это дает совершенно другие возможности для "среднего" летчика (даже вне "dog fight"), не для аса (или супер-аса типа БОгдана). А для [супер-]аса - тем более. :)
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