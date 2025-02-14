Танцы с «коброй»: Су-57 превзошел американский F-35 на аэрофоруме в Индии

Российская машина оказалась гораздо лучше американской по маневренности

В ходе выступления на форуме Aero India 2025 истребитель Су-57 превзошел американский F-35. По словам опрошенных «Известиями» военных экспертов, наша машина оказалась гораздо лучше американской по маневренности. При этом скоро Су-57 получит новые двигатели, которые значительно снизят заметность самолета. Показательные выступления истребителей пятого поколения случаются крайне редко, поэтому их полеты стали главным украшением выставки.

Уникальная возможность

Российский истребитель пятого поколения Су-57 был впервые представлен в летной программе проходящего в Бангалоре крупнейшего авиационного форума Aero India 2025. Индия — это традиционный военно-технический партнер России, и Су-57 некоторое время назад рассматривался как один из кандидатов на роль индийского истребителя пятого поколения. По этим причинам хозяева выставки проявили особое внимание к демонстрации возможностей «Сухого».

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 на международной аэрокосмической выставке Aero India 2025 Источник изображения: Фото: REUTERS/Abhijith Ganapavaram

К тому же, в этот раз рядом с ним был представлен и другой истребитель пятого поколения — американский F-35. Это уникальная возможность для военных летчиков и представителей авиационной промышленности увидеть сразу двух конкурентов в небе.

— Показательное выступление Су-57 длилось около семи минут и проходило на сверхмалых высотах — от 100 м. За это время самолет выполняет более 20 фигур высшего пилотажа. Это «кобра Пугачева», колокол, штопорная бочка и другие. Некоторые из них могут выполнить только российские истребители. Су-57 пилотирует летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан, во время выступления он испытывает высокие перегрузки — до 6G, — рассказали «Известиям» в госкорпорации «Ростех».

Непохожие «невидимки»

В госкорпорации обратили внимание на то, что F-35 и Су-57 — многофункциональные самолеты-«невидимки», тем не менее сравнивать эти машины не совсем корректно. F-35 — в большей степени легкий ударный самолет для работы по «земле». В свою очередь, Су-57 — тяжелый многофункциональный самолет для завоевания господства в воздухе, ударов по наземным целям, управления другой авиацией. Причем в войне с технологически развитым противником. Поэтому в самолете много нетривиальных решений, на которые способна отечественная «школа» проектирования. Это, в частности, интегральная компоновка, совершенная аэродинамика и двигатели с управляемым вектором тяги.

Истребитель F-35 ВВС США на международной аэрокосмической выставке Aero India 2025 Источник изображения: Фото: TASS/AP/Aijaz Rahi

Всё это повышает маневренность. Чем она лучше, тем больше шансов уйти от ракет противника при подавлении его системы ПВО. Кроме того, повышается и скорость реакции боевой машины на меняющуюся оперативную обстановку. При этом даже сегодня нельзя исключать возможность ближнего боя в так называемой собачьей свалке, где маневренность имеет большое значение.

— Не удивительно, что на этом фоне F-35 в воздухе смотрится блекло, — подчеркнули в «Ростехе»

По мнению специалистов госкорпорации, куда интереснее сравнить Су-57 с американским F-22 «Раптор». Это машины одного класса, однако последний «22-й» сошел со сборочной линии в 2011-м, 14 лет назад.

— С тех пор эти самолеты не модернизировали — как минимум, их бортовое радиоэлектронное оборудование устарело, — отметили в «Ростехе». — «Раптор» также уступает Су-57 в маневренности. Кроме того, стоит напомнить, что российские боевые самолеты, включая Су-57, сегодня обладают самой длинной «рукой», то есть дальнобойными ракетами, для поражения воздушных целей — и это несколько сотен километров.

Зашли с козырей

По сверхманевренности превзойти самолеты КБ Сухого западные машины до сих пор не могут, отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Присутствующие на форуме специалисты в этом могли убедиться, — подчеркнул он. — Причем F-35 уступают не только Су-57, но и российскому истребителю четвертого поколения — Су-35С.

Российский истребитель четвертого поколения Су-35С Источник изображения: Фото: REUTERS/ANI

По его словам, полеты в Бангалоре в очередной раз показали, что оба самолета — яркие представители своих конструкторских школ.

Американская машина соответствует требованиям по снижению радиолокационной заметности и может быть интегрирована в цифровые коммуникации современной боевой операции, обладает мощным современным двигателем и внутренним отсеком для вооружений. Самолет серийно производится и поставляется в большое количество стран, напомнил Дмитрий Корнев.

— Недостатки у F-35, конечно, есть, но, видимо, основной из них — это высокая стоимость этого самолета, — отметил он.

По мнению эксперта, наш Су-57 всё же — более тяжелый самолет с двумя двигателями, который обладает большой дальностью полета в сочетании со сниженной заметностью и универсальностью вооружения, которое также размещается во внутренних отсеках.

— «Сухой» оборудован уникальным комплексом бортовой электроники, который обеспечивает ему круговой обзор и интеграцию с современными информационными системами ВКС России, — отметил Дмитрий Корнев. — Традиционно самолет обладает высокой максимальной скоростью полета и несет широкую номенклатуру вооружений.

Фото: TASS/AP/Aijaz Rahi Источник изображения: iz.ru

Самолет успешно применяется в ходе СВО и поступает в части ВКС России, уточнил эксперт.

— Сегодня именно Су-57 может применять новейшие средства поражения наземных объектов, адаптированные для самолетов пятого поколения, — это крылатые ракеты Х-69 с дальностью действия до 400 км, — рассказал эксперт. — Кроме того, не стоит забывать, что сейчас ведутся работы по оснащению Су-57 новым двигателем с плоскими соплами, который обеспечивает самолету бесфорсажный полет на сверхзвуке и снизит заметность самолета.

— В кулуарах выставки Aero India 2025 появилась информация о том, что первые поставки «Сухого» на экспорт состоятся в этом году, — отметил Дмитрий Корнев. — Традиционные партнеры российского оборонно-промышленного комплекса ждут, когда смогут получить в свои ВВС новейший российский многофункциональный истребитель.

Поставки в войска

В конце прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав госкопорации «Ростех») передала Минобороны РФ новые партии истребителей Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Истребитель Су-57 Источник изображения: Фото: пресс-служба ОАК

По словам гендиректор «Ростеха» Сергея Чемезова, Су-57 можно эффективно применять для работы по самым разным целям с помощью широкого набора высокоточных средств поражения, при этом малая заметность нового истребителя дает возможность уничтожать цели противника даже в условиях противодействия современных систем противовоздушной обороны.

Кроме того, ОАК намерена наращивать возможности по серийному выпуску новейших многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой

Юлия Леонова