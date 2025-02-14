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Украине поставят дроны HX-2 с искусственным интеллектом

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Изображение: Helsing
Изображение: Helsing.

Компания Helsing поставит Украине шесть тысяч дронов HX-2 с ИИ

Немецкая компания Helsing планирует поставить Украине шесть тысяч дронов-камикадзе HX-2, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишет Defence Blog.

Отмечается, что новую поставку планируют профинансировать из нового пакета помощи Киеву, который блокирует канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако в Helsing считают, что следующее правительство Германии выделит средства. В прошлом году компания уже передавала Украине дроны.

Аппарат весом 12 килограммов развивает скорость до 220 километров в час, а заявленная дальность составляет 100 километров. HX-2 может нести боевые части для поражения строений, бронетехники или универсальную боеголовку. Дрон получил X-образное крыло и четыре двигателя с винтами в корме.

Производитель заявляет, что ИИ позволяет дрону захватывать цели на финальном этапе полета и работать под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее в феврале стало известно, что немецкая компания ARX Robotics захотела отправить Киеву партию роботизированных платформ Gereon RCS. Гусеничные дроны предназначены для доставки грузов и эвакуации раненых.

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Страны
Германия
Украина
Проекты
AI
Робот
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