Войти
Lenta.ru

Германия отправит на Украину роботов с поддержкой ИИ

478
0
0
Фото: ARX
Фото: ARX.

Defence Blog: Германия отправит на Украину роботизированные платформы Gereon RCS

Компания из Германии ARX Robotics планирует отправить на Украину партию роботизированных платформ с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Наземные дроны предназначены для перевозки грузов, пишет Defence Blog.

«Оборонная компания ARX Robotics начала серийное производство беспилотных платформ Gereon RCS, 30 единиц которых, как ожидается, будут поставлены Вооруженным силам Украины в начале февраля», — говорится в публикации.

Гусеничные платформы Gereon RCS предназначены для доставки грузов и эвакуации раненых. Машина может нести до 500 килограммов груза, а заявленная дальность действия составляет 40 километров.

В январе стало известно, что Минобороны Украины одобрило принятие на вооружение роботизированной платформы «Змей логистический». Колесная машина с электродвигателем предназначена для перевозки грузов.

В том же месяце заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев сообщил, что российским войскам начали поставлять наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер». Робот может нести пулеметы, автоматический гранатомет или противотанковый комплекс.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Проекты
AI
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 17:11
  • 352
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 05.02 15:23
  • 6
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 05.02 15:14
  • 2
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 05.02 14:49
  • 2
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 05.02 13:35
  • 7456
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.02 12:00
  • 2
Military Times: Победа Залужного на выборах приведёт к «тотальной» войне с Россией, но уже с учётом ошибок Зеленского
  • 05.02 10:24
  • 1
Ограничен, но годен: с какими болезнями предложили брать в армию
  • 05.02 02:17
  • 0
Европа готовится к войне. Но к какой?
  • 05.02 01:35
  • 1
На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза
  • 05.02 00:20
  • 2
Ответ на "Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)"
  • 04.02 17:45
  • 0
НАТО осваивает север Норвегии
  • 04.02 10:16
  • 3
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 04.02 06:41
  • 1
Ответ на "Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования"
  • 04.02 01:54
  • 1
Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша