Германия отправит на Украину роботов с поддержкой ИИ

Defence Blog: Германия отправит на Украину роботизированные платформы Gereon RCS

Компания из Германии ARX Robotics планирует отправить на Украину партию роботизированных платформ с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Наземные дроны предназначены для перевозки грузов, пишет Defence Blog.

«Оборонная компания ARX Robotics начала серийное производство беспилотных платформ Gereon RCS, 30 единиц которых, как ожидается, будут поставлены Вооруженным силам Украины в начале февраля», — говорится в публикации.

Гусеничные платформы Gereon RCS предназначены для доставки грузов и эвакуации раненых. Машина может нести до 500 килограммов груза, а заявленная дальность действия составляет 40 километров.

В январе стало известно, что Минобороны Украины одобрило принятие на вооружение роботизированной платформы «Змей логистический». Колесная машина с электродвигателем предназначена для перевозки грузов.

В том же месяце заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев сообщил, что российским войскам начали поставлять наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер». Робот может нести пулеметы, автоматический гранатомет или противотанковый комплекс.