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«Рособоронэкспорт» оценил российский «Панцирь-СМД-Е»

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Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости.

Глава «Рособоронэкспорта» Михеев назвал «Панцирь-СМД-Е» лучшей защитой от угроз

Новый российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-СМД-Е» станет лучшей защитой от угроз с воздуха. С такой оценкой выступил генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день это лучшее решение на мировом рынке для защиты объектов инфраструктуры, в том числе нефтегазовой, от всех видов воздушных угроз», — сказал руководитель.

По его словам, ЗРК не требователен к площадкам для установки, отличается возможностью дистанционного управления, стреляет залпом и может получть данные с внешних радаров.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью РИА Новости рассказал, что «Панцирь-СМД-Е» может заменить батарею другого ЗРК.

Новый ЗРК будет представлен на международной выставке вооружения и оборонных технологий International Defence Exhibition & Conference 2025 (IDEX-2025), которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

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Страны
ОАЭ
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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