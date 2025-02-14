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Российские БПЛА оснастили новым датчиком перемещения

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Фонд проектов НТИ: Российские БПЛА оснастили новым датчиком перемещения

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оснастили новым датчиком перемещения. Об этом со ссылкой на Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщает РИА Новости.

Универсальный датчик системы УВ-2 позволяет отслеживать перемещения за счет считывания изменений магнитного поля. «При его обнаружении устройство подает на выходящую из него пару проводов напряжение встроенного источника питания. Датчик обладает функцией самоуничтожения и подрыва», — рассказали в организации.

Там отметили, что себестоимость российского изделия в четыре раза меньше, чем западных разработок.

Ранее ТАСС в организации «Народный фронт» рассказали, что в России разработали систему подавления БПЛА с искусственным интеллектом (ИИ) «Купол», включающую станцию радиоэлектронной разведки «Эхо» и станцию радиоэлектронного подавления «Трель».

В феврале 2024-го агентство со ссылкой на Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) сообщило, что Научно-исследовательским центром беспилотных авиационных систем (НИЦ БАС) создается технология обучения системы управления с элементами искусственного интеллекта для БПЛА.

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Россия
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ЦАГИ
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