В России создадут технологию обучения системы управления с ИИ для БПЛА

В России создадут технологию обучения системы управления (СУ) с элементами искусственного интеллекта (ИИ) для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) сообщает ТАСС.

Унифицированная архитектура автономной СУ с элементами ИИ на базе нейросетей создана Научно-исследовательским центром беспилотных авиационных систем (НИЦ БАС) ЦАГИ. В настоящее время специалисты работают над технологией обучения СУ с элементами ИИ необходимым действиям.

Директор НИЦ БАС ЦАГИ Владимир Шибаев уверен, что разработка позволит обеспечить большую безопасность полета БПЛА. «Ведь устройство, работающее вместо летчика, будет на месте с помощью датчиков воспринимать информацию и сможет правильно оценить ту или иную полетную ситуацию», — сказал специалист.

В сентябре прошлого года РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что российскими учеными создана технология, позволяющая одновременно отслеживать положение и состояние до 500 тысяч находящихся в воздухе БПЛА.