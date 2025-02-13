Войти
Lenta.ru

Российский боец раскрыл особенности применяемого на СВО дрона «Молния-2»

214
0
0
Фото: Roman Naumov / Global Look Press
Фото: Roman Naumov / Global Look Press.

Боец Браконьер: Одноразовый БПЛА «Молния-2» поразил 20 блиндажей и 2 танка ВСУ

Российский оператор ударного дрона «Молния-2» с позывным Браконьер раскрыл особенности его применения в зоне специальной военной операции (СВО). Видео с ним опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Это российская разработка. Дрон одноразовый самолетного типа. Дальность применения — несколько десятков километров. Улучшена маневренность, устойчив к противодействию РЭБ (средств радиолокационной борьбы — прим. «Ленты.ру») противника», — рассказал боец ВС РФ.

Основными целями БПЛА являются командные пункты и техника противника. По словам военнослужащего, за время применения «Молнии-2» в зоне боевых действий были уничтожены 20 блиндажей, 30 авто, четыре единицы военной техники, включая два танка, и более десяти средств связи (дальнобойные рации, камеры, ретрансляторы и иное оборудование).

«Также одним таким самолетом можно легко уничтожить укрывающуюся в здании пехоту противника,» — добавил Браконьер.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о не имеющем аналогов российском истребителе Су-57. Он указал на широкий обзор воздушного пространства и уникальную способность самолета уклоняться от ракет противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 04:40
  • 440
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 13.02 04:22
  • 6
Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике
  • 13.02 03:59
  • 7539
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.02 03:05
  • 19
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 13.02 00:28
  • 105
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 12.02 22:13
  • 0
Не совсем в тему форума, но в продолжение затронутого в обсуждении.
  • 12.02 22:13
  • 1
"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов
  • 12.02 20:09
  • 2
Разбор подлетов: новая система прикроет стратегические объекты на дальних подступах
  • 12.02 19:09
  • 1
По поводу "капиталистического социализма" северной Европы как альтернативы для России (участник Штурм))
  • 12.02 18:52
  • 3
В деле генерала Попова свидетели защиты опровергли доводы следствия о якобы хищении металла в зоне СВО
  • 12.02 18:38
  • 2
Кличко: Украине грозит раскол в обществе после "болезненного компромисса"
  • 12.02 18:24
  • 1
ВВС Никарагуа получили 5 Ми-17, 3 Ан-26 и 18 ЗУ-23АЭ
  • 12.02 12:48
  • 33
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 12.02 11:34
  • 1
"Небывалое ранее зрелище". Российский Су-57 вызвал ажиотаж в Индии
  • 12.02 11:21
  • 1
И еще одно добавление для участника Штурм