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Полковник рассказал о не имеющем аналогов российском истребителе

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Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

Военный эксперт Литовкин: Истребитель Су-57 не имеет аналогов в мире

Российский истребитель Су-57 пятого поколения не имеет аналогов в мире, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. В частности, он указал на широкий обзор воздушного пространства и уникальную способность самолета уклоняться от ракет противника.

«Это сверхзвуковой истребитель с малозаметной отражающей поверхностью. Его аппаратура, все радиолокационные станции, бортовой радиоэлектронный комплекс, — это все аппаратура пятого поколения. Уникальная особенность этого истребителя в том, что радар расположен не только спереди кабины, но и на крыльях. Обзор воздушного пространства таким образом достигает 180 с лишним градусов — такого нет ни у одного самолета в мире», — рассказал Литовкин.

Он также отметил способность истребителя совершать воздушные маневры для уклонения от ракет противника, что обеспечивает крайне высокий уровень его защиты, также не имеющий аналогов в мире.

«На соплах двигателя Су-57 отклоняемые векторы тяги. Они могут отклоняться в разные стороны, благодаря чему истребитель способен совершать немыслимые воздушные маневры, чтобы уклониться от ракеты», — объяснил военный эксперт.

Ранее заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан заявил, что Су-27 ожидает «достаточно длительное будущее». По его мнению, истребитель будет совершенствоваться и дальше.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-27
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