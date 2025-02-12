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Китайский J-20 впервые заметили в «режиме зверя»

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Кадр: Telegram-канал «Военный обозреватель»
Кадр: Telegram-канал «Военный обозреватель».

Китайский малозаметный истребитель J-20 впервые заметили в режиме зверя

Китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 впервые заметили в «режиме зверя». На ролик, демонстрирующий самолет с большим количеством ракет, обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

На записи виден пролетающий J-20, который несет восемь ракет класса «воздух-воздух» PL-15 с дальностью около 200 километров на внешней подвеске. Также истребитель может нести четыре-шесть ракет во внутренних отсеках.

В «режиме зверя» самолеты пятого поколения несут максимальное количество вооружения, которое размещают на всех точках подвески. Ракеты на внешних креплениях позволяют поразить большее количество целей, однако при этом повышается заметность самолета для радаров.

Базовая версия J-20 совершила первый полет в 2011 году, а в 2017-м началась эксплуатация самолетов. Помимо PL-15, истребитель может нести ракеты ближнего боя PL-10.

В декабре 2024 года эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) назвали российский Су-57Э единственным тяжелым истребителем на рынке, который способен на равных противостоять J-20.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-20
Проекты
Истребитель 5 поколения
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