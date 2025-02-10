Войти
Lenta.ru

В Германии захотели модернизировать Gepard из-за Украины

724
1
0
Фото: Ukrainian army
Фото: Ukrainian army.

Компания KNDS захотела модернизировать зенитные установки Gepard

Немецкая компания KNDS захотела модернизировать зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, которые применяют на Украине. Об этом пишет Army Recognition.

Отмечается, что ЗСУ, которые считались устаревающим оружием, оказались «удивительно эффективным» средством против дронов.

«KNDS Deutschland недавно предложила модернизированную версию, оснащенную усовершенствованным радаром и расширенными возможностями слежения. Это обновление направлено на дальнейшее укрепление способности Gepard перехватывать еще более широкий спектр воздушных угроз, включая более совершенные беспилотники и ракеты», — пишет издание.

Зенитную установку на шасси танка Leopard 1 начали выпускать в 1973 году. Изначально машину разрабатывали для непосредственного прикрытия сухопутных войск на поле боя. Gepard может поражать цели на высоте до трех километров. Установка несет две автоматические пушки калибра 35 миллиметров. Для поиска целей и наведения используется радар целеуказания с дальностью обнаружения воздушных целей 15 километров и радиолокационная станция орудийной наводки.

В январе стало известно, что во Франции модернизируют зенитные установки Tarasque. Автоматическая пушка калибра 20 миллиметров получит тепловизионный прицел от переносного зенитного ракетного комплекса Mistral.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Франция
Продукция
Leopard-1
Мистраль (Mistral)
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
10.02.2025 17:41
Что то о наших малокалиберных пушках не слышно. Наверное приличных снарядов нет и с прицелами беда. Лицензии покупать не пробовали или просто скопировать? Помню, лет десять, диванные эксперты этот вопрос обсуждают. На НИОКР денег пожадничали, теперь вот бегаем задрав штаны.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 21:48
  • 0
На стороне чего находится путинская Россия?
  • 10.02 20:50
  • 1
В Генштабе ВС РФ назвали четыре задачи для военной науки с начала СВО
  • 10.02 20:16
  • 2
В РФ появятся танки с полной защитой корпуса от FPV-дронов
  • 10.02 17:41
  • 1
В Германии захотели модернизировать Gepard из-за Украины
  • 10.02 17:35
  • 16
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 10.02 17:24
  • 1
Снимок находящихся рядом российского истребителя Су-57 и американского F-35 на аэродроме в индийском Бангалоре появился в Сети
  • 10.02 15:51
  • 7525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 15:39
  • 8
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 10.02 09:14
  • 1
Названы преимущества проводных дронов перед ПТРК
  • 09.02 19:53
  • 4
Мерц заявил о готовности поговорить с Путиным
  • 09.02 19:29
  • 1456
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.02 17:52
  • 418
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 09.02 16:45
  • 29
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.02 08:03
  • 0
Интересная и важная тема, поднятая участником forumov в виде ссылок на высказывания И. Шишкина на телеканале "День" примерно 2 года назад.
  • 09.02 04:56
  • 5
Лидеры ЕС рассуждают на тему обороны, но где взять миллиарды евро, чтобы заплатить за нее? (The Guardian, Великобритания)