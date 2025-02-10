Стало известно о переданных российскими спутниками «Ионосфера-М» уникальных данных

«Роскосмос»: Российские спутники «Ионосфера-М» передали уникальные данные

Российские спутники «Ионосфера-М» №1 и №2 передали уникальные данные о гелиогеофизической обстановке Земли, известной как космическая погода. Об этом стало известно от госкорпорации «Роскосмос».

Космические аппараты оснащены комплексом аппаратуры, позволяющим осуществлять прямые замеры параметров ионосферы, в частности изучать особенности плазмы. Одна из основных задач спутников — составление глобальной карты ионосферы для прогнозов космической погоды.

Ранее глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что в 2025 году запланировано пять запусков метеоспутников в интересах Росгидромета.

В январе директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович в колонке для газеты «Известия» заметил, что запуск второй пары гидрометеорологических космических аппаратов «Ионосфера-М» ожидается в ноябре.