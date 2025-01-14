В России рассказали о планах в космонавтике на 2025 год

Директор ИКИ Петрукович: В 2025 году широким фронтом развернутся работы по РОС

В 2025 году широким фронтом должны быть развернуты работы по созданию перспективной Российской орбитальной станции (РОС). О планах России на ближайшие 12 месяцев в колонке для газеты «Известия» рассказал директор Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Анатолий Петрукович.

По его словам, в марте ожидается запуск биологического спутника «Бион-М» № 2, а в ноябре — второй пары гидрометеорологических космических аппаратов «Ионосфера-М». В наступившем году на борту Международной космической станции планируется проведение эксперимента «Солнце-терагерц», который предполагает наблюдение за светилом в терагерцовом диапазоне.

Также продолжится обновление российской орбитальной группировки и запуск научно-образовательных спутников.

«Еще 2025 год — это финальный год действия текущей Федеральной космической программы и начало реализации национального проекта по космосу, который даст новый импульс российской космической деятельности», — напомнил эксперт.

В октябре 2024-го директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов заявил, что запуск биологического космического аппарата «Бион-М» № 2 могут осуществить в марте 2025-го.