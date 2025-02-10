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В России рассказали о достойном наследнике «Союза-2.1в»

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

Эксперт в области космоса Анпилогов: «Ангара» стала наследником «Союза-2.1в»

«Союз-2.1в» была уникальной ракетой благодаря своей топливной системе, легкости в сравнении с аналогами и удобством для полетов. Об этом рассказал эксперт в области космоса Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд».

По словам специалиста, «Союз-2.1в» был легче аналогов, мог похвастаться длительной безаварийной серией и имел раскрывающиеся лепестки стартового стола, на которых «висит» нижняя часть носителя. При этом сейчас «достойным наследником», сменяющим «Союз-2.1в», становится ракета «Ангара».

Анпилогов пояснил, что «Ангара» выдерживает нагрузку на низкой орбите даже больше на 200 килограммов, чем «Союз-2.1в». Помимо этого, сегодня в работе ракеты задействовано топливо на основе экологически безопасных керосина и жидкого кислорода, что тоже большой плюс, подметил специалист.

Ранее в феврале Россия последний раз отправила в космос «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего запуску подлежали 13 таких ракет-носителей легкого класса: первый произошел в декабре 2013 года, а последний — сейчас, в феврале 2025 года.

О данной модели известно, что она была создана на базе «Союза-2.1б» среднего класса. У нее отсутствуют четыре боковых блока, а на центральном вместо РД-108А стоит двигатель НК-33.

На сегодняшний день в России производится «Ангара-1.2». Помимо этого, как ожидается, специалисты разработают конверсионную ракету «Рокот-М». На космодроме Восточный также появится комплекс «Старт-1М», сделанный на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
НК-33
РД-107
Рокот
РС-12М
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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