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На Восточном определены места под «Старт-1М»

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Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

«Роскосмос»: на космодроме Восточный определены места под ракету «Старт-1М»

На космодроме Восточный определены места подготовки и пуска конверсионной легкой ракеты «Старт-1М». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что первый пуск носителя с Восточного должен состояться в 2026 году, а с 1997-й по 2006-й с космодрома Свободный проведено пять успешных пусков ракеты «Старт-1».

В мае генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов заявил, что «Старт-1М» может запускаться с Восточного.

В апреле ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что новая российская ракета космического назначения «Старт-1М» сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 500 килограммов полезной нагрузки.

В том же месяце агентство со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что «Старт-1М» создается МИТ на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».

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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-12М2
Компании
МИТ
Роскосмос
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