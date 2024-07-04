На Восточном определены места под «Старт-1М»

«Роскосмос»: на космодроме Восточный определены места под ракету «Старт-1М»

На космодроме Восточный определены места подготовки и пуска конверсионной легкой ракеты «Старт-1М». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что первый пуск носителя с Восточного должен состояться в 2026 году, а с 1997-й по 2006-й с космодрома Свободный проведено пять успешных пусков ракеты «Старт-1».

В мае генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов заявил, что «Старт-1М» может запускаться с Восточного.

В апреле ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что новая российская ракета космического назначения «Старт-1М» сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 500 килограммов полезной нагрузки.

В том же месяце агентство со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что «Старт-1М» создается МИТ на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».