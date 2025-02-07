Франция объявила конкурс на создание многоразовой верхней ракетной ступени

Франция объявила конкурс на разработку многоразовой верхней ракетной ступени

Национальный центр космических исследований Франции объявил конкурс предложений на создание многоразовой верхней ступени тяжелой ракеты. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Проект DEMonstration Étage SUpérieur REutilisable (DEMESURE) стал для французского агентства одним из девяти приоритетных в области услуг по выведению полезной нагрузки в космическое пространство. В призыве организации утверждается, что разработка многоразовой верхней ступени «может предложить конкурентные преимущества в период растущего спроса на пусковые мощности».

Согласно агентству, целью проекта является разработка многоразовой верхней ступени для двухступенчатой ​​ракеты, способной доставить 20 тонн на низкую околоземную орбиту. Изначально работы по программе предлагается проводить с демонстратором в «уменьшенном масштабе».

В ноябре 2024 года издание сообщило, что Франция планирует возобновить запуски с космодрома Куру во Французской Гвиане зондирующих ракет.

В октябре European Spaceflight рассказало, что Национальный центр космических исследований Франции планирует в 2025 году начать испытания небольшого демонстрационного образца многоразовой ракеты FROG-H.