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Франция начнет испытания демонстратора многоразовой ракеты

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Фото: CNES
Фото: CNES.

В 2025 году Франция начнет испытания демонстратора многоразовой ракеты

Национальный центр космических исследований Франции планирует в 2025 году начать испытания небольшого демонстрационного образца многоразовой ракеты FROG-H. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В публикации отмечается, что ранее 2,5-метровый образец FROG-T совершил пять испытательных полетов, достигнув максимальной высоты 30 метров. Образец FROG-H, в длину достигающий 3,6 метра, должен совершить первый полет в начале 2025 года. Изделие получит ракетный двигатель польской разработки.

Ранее издание сообщило, что Европейское космическое агентство выделило 2,4 миллиона евро в качестве софинансирования дальнейшей разработки суборбитальной ракеты Perun («Перун») польской компании SpaceForest.

В сентябре European Spaceflight привело слова гендиректора европейского пускового оператора Arianespace Стефана Израэля, согласно которому в Европе конкуренция в области тяжелого ракетостроения нецелесообразна, так как бюджет космических программ в Европе в пять раз меньше, чем в США.

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Страны
США
Франция
Продукция
Grom ПЗРК
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ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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