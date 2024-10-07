В Европе выделили финансирование на ракету «Перун»

Европейское космическое агентство софинансирует польскую ракету «Перун»

Европейское космическое агентство (ЕКА) выделило 2,4 миллиона евро в качестве софинансирования дальнейшей разработки суборбитальной ракеты Perun («Перун») польской компании SpaceForest. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

11,5-метровый перспективный носитель рассчитан на доставку полезной нагрузки массой до 50 килограммов на высоту до 150 километров. К настоящему времени SpaceForest выполнила два летных испытания Perun, в ходе которых ракета достигла высот 22 и 13 километров.

Предоставляемое ЕКА финансирование будет направлено на создание ракетного двигателя SF1000, который планируется проверить на высотах 50, 80, 100 и 150 километров, а также на проектирование мобильной заправочной станции и наземной станции поддержки.

Ранее издание сообщило, что ЕКА построит тренажер для перспективной окололунной станции Gateway. При его создании планируется использовать наработки, полученные при разработке машины European Enhanced Exploration Exercise Device (E4D), проходящей испытания на Международной космической станции.