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Назван способный «разносить» дроны комплекс ПВО

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Эксперт Литовкин: Снаряд комплекса «Деривация-ПВО» может разрушить дрон

Снаряды российского комплекса противовоздушной обороны «Деривация-ПВО» способны разрушать дроны противника. Преимущества машины назвал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru.

«Это противовоздушная пушка, очень мощная, очень скорострельная, которая находится на шасси боевой машины пехоты. Ее снаряд, тем более осколочный, пущенный в сторону беспилотника, конечно, разнесет его вдрабадан», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что «Деривация» может поражать цели на расстоянии 2-3 километра, а обычные антидроновые системы сбивают аппараты на расстоянии 500-600 метров. Также он отметил, что на эффективность оружия влияет способность оператора своевременно обнаружить воздушную угрозу.

Зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» несет дистанционно управляемый боевой модуль с автоматической пушкой калибра 57 миллиметров и пулеметом. Комплекс оснащен пассивными средствами разведки и сопровождения воздушных целей.

Ранее в феврале польское издание Interia писало, что «Деривация-ПВО» может стать кошмаром для беспилотников противника. Также система способна сбивать низколетящие вертолеты, самолеты и крылатые ракеты.

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Продукция
Деривация-ПВО
Проекты
БПЛА
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