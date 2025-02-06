Войти
Lenta.ru

В Польше оценили российскую «Деривацию»

333
0
0
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com.

Interia: Российский зенитный комплекс «Деривация-ПВО» станет кошмаром для ВСУ

Российский зенитно-артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» может стать кошмаром для дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возможности системы оценило польское издание Interia.

Комплекс на шасси плавающей боевой машины пехоты БМП-3 оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с автоматической пушкой калибра 57 миллиметров. Скорострельность орудия составляет 120 выстрелов в минуту.

«Со смертельной точностью она метает снаряды во все: от низколетящих вертолетов и крылатых ракет до барражирующих боеприпасов и дронов», — говорится в материале.

Машина оснащена оптико-электронной системой прицеливания, которая работает без демаскирующих излучений. Поэтому «Деривацию-ПВО» нельзя поразить противорадиолокационными ракетами, которые наводятся на радиосигналы.

В августе 2024 года компания «НТЦ Элинс» показала модернизированную зенитную установку ЗУ-23АЭ на форуме «Армия-2024». Изделие на базе советской ЗУ-23-2 получило тепловизор, систему дистанционного управления и возможность использования снарядов с программируемым воздушным подрывом. Модернизированная установка может поражать малоразмерные дроны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
БМП-3
Деривация-ПВО
Выставки
Форум "Армия - 2024"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 07:16
  • 7463
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.02 03:56
  • 3
«Крупные корабли становятся всё более уязвимыми»: в западной прессе предлагают переходить на ударные катера
  • 06.02 03:19
  • 0
К какой войне готовится Россия
  • 06.02 01:32
  • 1
Масштабная оптимизация ЦРУ. С чем связан ребрендинг американской разведки - Мнения ТАСС
  • 06.02 01:09
  • 1
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 06.02 00:32
  • 0
Ответ на "Российский ракетный комплекс "Искандер-1000" — угроза Европе (The National Interest, США)"
  • 05.02 17:46
  • 359
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 05.02 15:23
  • 6
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 05.02 15:14
  • 2
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 05.02 14:49
  • 2
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 05.02 12:00
  • 2
Military Times: Победа Залужного на выборах приведёт к «тотальной» войне с Россией, но уже с учётом ошибок Зеленского
  • 05.02 10:24
  • 1
Ограничен, но годен: с какими болезнями предложили брать в армию
  • 05.02 02:17
  • 0
Европа готовится к войне. Но к какой?
  • 05.02 01:35
  • 1
На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза
  • 05.02 00:20
  • 2
Ответ на "Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)"