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В России модернизировали «Зушку» для борьбы с дронами

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Фото: Виктор Бодров / ТАСС
Фото: Виктор Бодров / ТАСС.

На «Армии» показали модернизированную установку ЗУ-23АЭ для борьбы с дронами

Компания «НТЦ Элинс» модернизировала зенитную установку ЗУ-23-2 для борьбы с малоразмерными дронами. ЗУ-23АЭ показали на прошедшем форуме «Армия-2024», передает ТАСС.

Установка получила тепловизор, систему дистанционного управления и возможность использования снарядов с программируемым воздушным подрывом. «От разрыва нескольких боеприпасов образуется облако осколков, увеличивающее вероятность поражения микро- и мини-БЛА, которые дешевы и по которым и большими калибрами дорого стрелять, и ракетами», — сказал первый заместитель главного конструктора компании Владимир Ухандеев.

Он добавил, что на модернизированную «Зушку», которая проходит испытания, есть запрос из зоны спецоперации.

Базовую версию ЗУ-23-2 приняли на вооружение в 1960 году. Установка состоит из колесной платформы, прицела и двух автоматических пушек калибра 23 миллиметра. ЗУ-23 предназначена для обстрела целей на высоте до двух километров.

Ранее в августе стало известно, что в России разработали новую модификацию комплекса «Панцирь». Система «Панцирь-СМД-Е» несет малогабаритные ракеты ближнего перехвата ТКБ-10-55, которые предназначены для борьбы с дронами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
КБ-1
Выставки
Форум "Армия - 2024"
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