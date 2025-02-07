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Названа причина увольнения Борисова с поста главы «Роскосмоса»

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

РБК: Борисова уволили из «Роскосмоса» из-за проблем с национальным проектом

Юрия Борисова могли освободить с должности главы «Роскосмоса» на фоне неопределенностей с реализацией проекта Национального космического центра в Москве. Об этом сообщает РБК.

Знакомый с ситуацией в госкорпорации источник рассказал, что кадровые решения могли быть приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве. Он возводится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — рассказал о проблемах собеседник.

Также в разговоре с журналистами источник признался, что большинство сотрудников «Роскосмоса» не знали об увольнении Борисова до утра четверга. «Все случилось за один вечер», — подчеркнул он.

Юрия Борисова освободили от должности главы госкорпорации «Роскосмос» 6 февраля, он занимал этот пост с 15 июля 2022 года. Новым главой госкорпорации назначили заместителя министра транспорта Дмитрия Баканова.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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