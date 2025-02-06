«Уралвагонзавод» показал Т-90М с активной защитой

«Уралвагонзавод» показал танк Т-90М с комплексом активной защиты

«Уралвагонзавод» показал танк Т-90М «Прорыв», оснащенный комплексом активной защиты (КАЗ). Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале концерна по случаю годовщины завершения госиспытаний танка.

На записи можно заметить Т-90М с оборудованием, которого нет на серийных машинах. В сети предположили, что показанный танк оснащен элементами КАЗ.

В частности, на башне можно рассмотреть дополнительные датчики. Также машина отличается от серийных Т-90М расположением дымовых гранатометов. Можно предположить, что они используются для пуска защитных боеприпасов КАЗ.

В августе 2024 года начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил России Анатолий Гуляев вручил заместителю гендиректора «Уралвагонзавода» Дмитрию Семизорову госконтракты на поставку различной техники, включая Т-90М с КАЗ Т09-А6-1. Известно, что такой индекс получил комплекс «Арена-М».

В феврале того же года генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин сообщил, что КАЗ «Арена-М» представили на квалификационные испытания. Параллельно изделие модернизируют для защиты от дронов-камикадзе.