Войти
Lenta.ru

«Уралвагонзавод» показал Т-90М с активной защитой

337
0
0
Кадр: Telegram-канал УралВагонЗавод - УВЗ
Кадр: Telegram-канал УралВагонЗавод - УВЗ.

«Уралвагонзавод» показал танк Т-90М с комплексом активной защиты

«Уралвагонзавод» показал танк Т-90М «Прорыв», оснащенный комплексом активной защиты (КАЗ). Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале концерна по случаю годовщины завершения госиспытаний танка.

На записи можно заметить Т-90М с оборудованием, которого нет на серийных машинах. В сети предположили, что показанный танк оснащен элементами КАЗ.

В частности, на башне можно рассмотреть дополнительные датчики. Также машина отличается от серийных Т-90М расположением дымовых гранатометов. Можно предположить, что они используются для пуска защитных боеприпасов КАЗ.

В августе 2024 года начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил России Анатолий Гуляев вручил заместителю гендиректора «Уралвагонзавода» Дмитрию Семизорову госконтракты на поставку различной техники, включая Т-90М с КАЗ Т09-А6-1. Известно, что такой индекс получил комплекс «Арена-М».

В феврале того же года генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин сообщил, что КАЗ «Арена-М» представили на квалификационные испытания. Параллельно изделие модернизируют для защиты от дронов-камикадзе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 07:16
  • 7463
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.02 03:56
  • 3
«Крупные корабли становятся всё более уязвимыми»: в западной прессе предлагают переходить на ударные катера
  • 06.02 03:19
  • 0
К какой войне готовится Россия
  • 06.02 01:32
  • 1
Масштабная оптимизация ЦРУ. С чем связан ребрендинг американской разведки - Мнения ТАСС
  • 06.02 01:09
  • 1
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 06.02 00:32
  • 0
Ответ на "Российский ракетный комплекс "Искандер-1000" — угроза Европе (The National Interest, США)"
  • 05.02 17:46
  • 359
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 05.02 15:23
  • 6
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 05.02 15:14
  • 2
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 05.02 14:49
  • 2
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 05.02 12:00
  • 2
Military Times: Победа Залужного на выборах приведёт к «тотальной» войне с Россией, но уже с учётом ошибок Зеленского
  • 05.02 10:24
  • 1
Ограничен, но годен: с какими болезнями предложили брать в армию
  • 05.02 02:17
  • 0
Европа готовится к войне. Но к какой?
  • 05.02 01:35
  • 1
На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза
  • 05.02 00:20
  • 2
Ответ на "Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)"