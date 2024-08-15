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Минобороны получит Т-90М с «Ареной»

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Работа форума «Армия-2024». Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Работа форума «Армия-2024». Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

Минобороны получит танки Т-90М с комплексом активной защиты «Арена-М»

Министерство обороны России получит танки Т-90М с комплексом активной защиты (КАЗ) и модернизированные боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Об этом сообщает ТАСС.

«Соответствующие госконтракты (…) вручил на полях форума "Армия-2024" генерал-полковник начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев заместителю гендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрию Семизорову», — говорится в сообщении.

В рамках соглашения военные получат модернизированные боевые машины «Солнцепека» БМ-2М и танки Т-90М с комплексом активной защиты Т09-А6-1. Известно, что такой индекс получил комплекс «Арена-М».

КАЗ предназначен для защиты бронетехники от ракет и противотанковых гранат. В состав комплекса входит радиолокационная станция (РЛС), бортовой вычислитель и защитные боеприпасы в шахтах по периметру башни танка. Обнаруженные РЛС атакующие снаряды уничтожают на подлете пучком поражающих элементов.

В феврале генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин сообщил, что «Арену-М» представили на квалификационные испытания. Конструктор добавил, что специалисты модернизируют КАЗ для защиты от дронов-камикадзе.

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Страны
Россия
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Солнцепёк
Т-90 "Владимир"
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