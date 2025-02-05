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Американские «дешевые» ракеты APKWS получат новые возможности

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Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images.

TWZ: Дешевые ракеты APKWS армии США получат новую головку самонаведения

Американские управляемые ракеты Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS), которые обходятся дешевле аналогичных средств поражения, могут получить новую головку самонаведения. Об этом сообщает TWZ.

В ежегодном сборнике Marine Aviation Plan 2025 отметили, что Армия и Военно-воздушные силы США проводят дополнительные демонстрации, чтобы определить целесообразность оснащения APKWS пассивной инфракрасной головкой самонаведения.

«Хотя об этой инициативе известно немного, такая возможность потенциально может предложить гораздо более дешевое решение с независимыми возможностями наведения на цель по сравнению с существующими ракетами, а также значительно увеличить запас боеприпасов на определенных платформах», — пишет TWZ.

APKWS состоит из неуправляемых ракет класса «воздух-земля» калибра 70 миллиметров, различных боеголовок и системы наведения по лучу лазера. Отмечается, что комплект наведения обходится в 15-20 тысяч долларов, а на боевую часть и ракету нужно еще несколько тысяч. Это в разы дешевле стандартных управляемых ракет, которые стоят сотни тысяч долларов.

В октябре 2024 года компании Leonardo DRS и BlueHalo представили антидроновый комплекс Counter-Unmanned Aircraft System Directed Energy на шасси бронетранспортера Stryker. В арсенал машины входит лазер мощностью 26 киловатт, автоматическая пушка и пусковая установка с APKWS. Ракеты оснастили неконтактным взрывателем для перехвата дронов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
APKWS
Stryker
Компании
Leonardo
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