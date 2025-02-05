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Казахстан создаст систему ДЗЗ для Конго

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Фото: Zheng Taotao / Reuters
Фото: Zheng Taotao / Reuters.

Казахстан создаст систему дистанционного зондирования Земли для Конго

Казахстан создаст систему дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для Конго. Об этом со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщает ТАСС.

«В рамках соглашения предусмотрено создание высокотехнологичной спутниковой платформы, способной осуществлять мониторинг земной поверхности с высокой точностью и оперативностью», — заявили в министерстве, добавив, что проект позволит Конго присоединиться к системе ДЗЗ, в которую уже входит Монголия.

В ноябре в эфире телеканала «Россия 1» глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что российский перспективный среднетяжелый носитель «Союз-5», создаваемый в рамках проекта «Байтерек», даст космодрому Байконур в Казахстане новую жизнь.

В том же месяце РИА Новости со ссылкой на протокол межправительственной комиссии России и Казахстана по космодрому Байконур сообщило, что первый пуск «Союза-5» запланирован на декабрь 2025 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Конго
Монголия
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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