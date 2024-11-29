Назван срок первого пуска «Союза-5»

РИА Новости: первый пуск ракеты «Союз-5» может состояться в декабре 2025 года

Первый пуск среднетяжелой ракеты «Союз-5» запланирован на декабрь 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол межправительственной комиссии России и Казахстана по космодрому Байконур.

Отмечается, что в настоящее время ведется разработка конструкторской и эксплуатационной документации, а также продолжается изготовление технологического оборудования. В комиссии признали, что возникли задержки в создании некоторых составных частей ракеты, но пообещали, что они будут нивелированы.

В октябре первый заместитель гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Равиль Ахметов заявил, что первый пуск «Союза-5» состоится в 2026 году.

При этом в январе 2023-го гендиректор «Прогресса» Дмитрий Баранов сообщал, что первый запуск ракеты «Союз-5» наметили на 2024 год.