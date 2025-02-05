Войти
Lenta.ru

Китай обозначил планы по миссии Chang'e 7 с «хоппером» на Луну

513
0
0
Фото: Doug Ellison / CNSA / Reuters
Фото: Doug Ellison / CNSA / Reuters.

«Синьхуа»: Китайский модуль Chang'e 7 отправится к Луне в 2026 году

Китайский посадочный модуль Chang'e 7 с «хоппером» отправится к Луне в 2026 году. Соответствующие планы Китая обозначило агентство «Синьхуа».

Зонд отправится «к южному полюсу Луны для поиска водяного льда и тестирования передовых технологий, необходимых для устойчивой деятельности человека» на естественном спутнике Земли.

По словам генерального конструктора лунной программы Китая У Вэйжэня, миссия состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля, лунохода и «хоппера». Последний оснащен анализатором молекул воды и способен перепрыгивать с затемненных на освещенные участки лунной поверхности.

В январе издание SpaceNews сообщило, что частная китайская компания STAR.VISION Aerospace впервые отправит роботов на Луну. Сделать это предполагается в рамках миссии Chang'e-8, запуск которой запланирован на 2028 год.

В сентябре планетолог Клайв Нилиз Университета Нотр-Дам (США) заявил изданию, что планы Китая по освоению Луны должны стать тревожным сигналом для НАСА.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 17:11
  • 352
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 05.02 15:23
  • 6
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 05.02 15:14
  • 2
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 05.02 14:49
  • 2
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 05.02 13:35
  • 7456
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.02 12:00
  • 2
Military Times: Победа Залужного на выборах приведёт к «тотальной» войне с Россией, но уже с учётом ошибок Зеленского
  • 05.02 10:24
  • 1
Ограничен, но годен: с какими болезнями предложили брать в армию
  • 05.02 02:17
  • 0
Европа готовится к войне. Но к какой?
  • 05.02 01:35
  • 1
На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза
  • 05.02 00:20
  • 2
Ответ на "Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)"
  • 04.02 17:45
  • 0
НАТО осваивает север Норвегии
  • 04.02 10:16
  • 3
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 04.02 06:41
  • 1
Ответ на "Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования"
  • 04.02 01:54
  • 1
Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша