Оператор Viasat впервые получил контракт Пентагона на услуги связи на НОО

Оператор Viasat впервые получил контракт Пентагона на услуги предоставление услуг связи от космических аппаратов, находящихся на низкой околоземной орбите (НОО). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Сумма сделки, составляющая 3,5 миллиона долларов, предполагает «полностью управляемые услуги и возможности на базе спутников на НОО, включая услуги космической ретрансляции, дополняемые геостационарными и негеостационарными спутниками».

Издание напоминает, что у Viasat нет собственных спутников на НОО, а поставка данных с последних предполагает использование неназванного партнера, у которого данные космические аппараты имеются, вероятно, компанию OneWeb или SpaceX.

В июле 2023 года SpaceNews заметило, что возможный отказ геостационарного телекоммуникационного спутника ViaSat-3 приведет к огромному удару по сектору космического страхования.

Как тогда же писало издание ArsTechnica, геостационарный телекоммуникационный спутник ViaSat-3 стоимостью 700 миллионов долларов, запущенный в апреле 2023-го на ракете Falcon Heavy, утерян из-за проблемы с развертыванием антенны.